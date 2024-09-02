Лавров о прямых переговорах Армении с Азербайджаном: «Если у них получится, то ради Бога»

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что если власти Армении имеют желание прямых переговоров с Азербайджаном без участия России, то «ради Бога».

«Точно также мы сейчас переживаем по поводу того, что трехсторонние договоренности, заключенные на нескольких саммитах Россией, Арменией, Азербайджаном в 2020-2022 годах, тоже провисли. Вот я упомянул возобновление транспортного сообщения и упомянул еще о трехсторонней комиссии, которая этим занималась, она сейчас практически уже не собирается. Ереван считает, что это нужно делать напрямую с Азербайджаном, но если у них получится, то ради Бога», – сказал глава российской дипломатии, выступая перед преподавателями и студентами МГИМО (У) МИД РФ, передает ТАСС.

Также Лавров отметил, что в вопросе делимитации государственной границы РФ должна консультировать этот процесс между участниками, однако этого не происходит.

«Нет, не хотят, и при этом стремятся постоянно привлечь Запад, Соединенные Штаты, Евросоюз, Париж, привлечь к предоставлению своей эгиды любым процессам. Это их выбор, но договариваться надо, прежде всего, с азербайджанскими соседями. Иного пути нет», – добавил глава МИД РФ.

При этом, по словам министра, «при всех различиях и расхождениях» у России и ее коллег «есть понимание, кто за что стоит, и есть желание, и уже есть результат в том, что касается сближения наших подходов к выработке согласованных параллельных процессов», которые в конечном итоге будут иметь позитивный характер.