Путин рассказал, что члены его семьи свободно говорят по-китайски

136 Просмотров

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что «маленькие члены» его семьи говорят на китайском языке. По словам российского лидера, делают они это свободно.

Однако российский правитель не уточнил, о ком именно идет речь. Такими подробностями о семье он поделился во время визита в школу имени Героев Отечества в Кызыле, который транслировал Кремль.

Путин объяснил, что в стране сегодня растет интерес к китайскому языку. Он объяснил такую тенденцию появлением множества контактов между Москвой и Пекином, а также развитием бизнеса и партнерства между двумя государствами.