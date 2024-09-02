Байрамов ответил Пашиняну по поводу Конституции Азербайджана |
Сербия заявила о планах укреплять сотрудничество с Азербайджаном в военной сфере |
Азербайджан начал поставлять газа в Хорватию |
Польша обязалась сбивать российские ракеты и дроны над Украиной |
Токаев обратился к народу: Референдум состоится 6 октября |
Предварительные итоги выборов в ММ: ПЕА получает 70 мандатов (видео) |
Полад Бюльбюльоглу: Постараюсь оправдать доверие избирателей |
Еxit poll: Полад Бюльбюльоглу получает депутатский мандат |
Результаты exit-poll от SWG Spa |
Главное Мир

Путин рассказал, что члены его семьи свободно говорят по-китайски

Путин рассказал, что члены его семьи свободно говорят по-китайски

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что «маленькие члены» его семьи говорят на китайском языке. По словам российского лидера, делают они это свободно.

Однако российский правитель не уточнил, о ком именно идет речь. Такими подробностями о семье он поделился во время визита в школу имени Героев Отечества в Кызыле, который транслировал Кремль.

Путин объяснил, что в стране сегодня растет интерес к китайскому языку. Он объяснил такую тенденцию появлением множества контактов между Москвой и Пекином, а также развитием бизнеса и партнерства между двумя государствами.

Теги:
Из этой рубрики
Франция проигнорировала запрос России по Дурову
Мир

Франция проигнорировала запрос России по Дурову

2024/09/02, 14:01
Путин рассказал, что члены его семьи свободно говорят по-китайски
Мир

Путин рассказал, что члены его семьи свободно говорят по-китайски

2024/09/02, 13:07
Армения и Грузия обсудили расширение оборонного сотрудничества
Мир

Армения и Грузия обсудили расширение оборонного сотрудничества

2024/09/02, 13:05
Польша обязалась сбивать российские ракеты и дроны над Украиной
Мир

Польша обязалась сбивать российские ракеты и дроны над Украиной

2024/09/02, 12:24
Путин рассказал, почему Украина атаковала Курскую область
Мир

Путин рассказал, почему Украина атаковала Курскую область

2024/09/02, 12:07
Зеленский подписал закон о повышении тарифов на все виды топлива
Мир

Зеленский подписал закон о повышении тарифов на все виды топлива

2024/09/02, 11:50
Израиль обратился за помощью к России
Мир

Израиль обратился за помощью к России

2024/09/02, 11:46
Экс-президент Болгарии рассказал о плане Путина
Мир

Экс-президент Болгарии рассказал о плане Путина

2024/09/02, 11:44
Сийярто рассказал о шантаже из-за Украины
Мир

Сийярто рассказал о шантаже из-за Украины

2024/09/02, 11:25