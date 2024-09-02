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Армения и Грузия обсудили расширение оборонного сотрудничества

Армения и Грузия обсудили расширение оборонного сотрудничества

Сотрудничество между Арменией и Грузией в оборонной сфере в рамках плана на 2024 год и стабильность в регионе обсудили министры обороны Сурен Папикян и Ираклий Чиковани, сообщает Первый грузинский канал.

Обсуждение состоялось в Тбилиси во время визита армянской делегации во главе с Папикяном.

В частности, министры обсудили армяно-грузинские дружественные отношения, затронули вопросы установления мира и стабильности в регионе.

Собеседники коснулись декларации «Об установлении стратегического партнерства между Республикой Армения и Грузией», подписанной премьер-министром Армении Николом Пашиняном и его тогдашним коллегой Ираклием Гарибашвили в Тбилиси в январе 2024 г. По их оценке, документ способствует укреплению сотрудничества в разных сферах.

Запланирована встреча армянского министра с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

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