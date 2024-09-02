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Коротченко: Азербайджан сегодня – это страна, которая задает глобальные тренды

Коротченко: Азербайджан сегодня – это страна, которая задает глобальные тренды

Российский политолог, генеральный директор Каспийского института стратегических исследований Игорь Коротченко заявил, что сегодня регион Южного Кавказа и Каспия приобретает важнейшее геополитическое и экономическое значение.

Об этом Коротченко заявил на пресс-конференции в понедельник в Баку, передает Report.

«Сегодня многие государства, в частности, на Западе, пытаются поставить под свой контроль развитие общественно-политических процессов в суверенных государствах. В этом плане бесполезно оказывать давление на Азербайджан. И какие бы усилия ни предпринимала, Франция и другие недружественные страны, абсолютно чётко убежден в том, что итогом, в том числе, прошедших 1 сентября парламентских выборов будет устойчивость Азербайджана к любым факторам воздействия извне», – отметил он.

По его словам, Азербайджан сегодня – это страна, которая задает глобальные тренды, которые востребованы международным сообществом.

«Сегодня, объективно, регион Южного Кавказа и Каспия приобретает важнейшее геополитическое и экономическое значение. Азербайджан сегодня отвечает не только за свою безопасность, но имеет де-факто мандат на поддержание безопасности и стабильности Южного Кавказа. Это тоже свидетельство тех успехов в области государственного политического строительства, которого добился Азербайджан за годы своей независимости», – считает российский эксперт.

Коротченко также выразил уверенность в том, что СОР29 пройдёт в Азербайджане на высшем уровне.

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