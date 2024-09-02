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ЕС впервые за два года увеличил импорт газа из России, обогнав США

ЕС впервые за два года увеличил импорт газа из России, обогнав США

Страны Евросоюза впервые за почти два года за один квартал импортировали больше газа из России, чем из США, сообщила газета Die Welt со ссылкой на данные брюссельской консалтинговой компании Bruegel.

За квартал с апреля по июнь ЕС приобрел у РФ 12,7 млрд куб. м газа, в то время как у США – 12,3 млрд. В сравнении с первым кварталом 2024 года поставки из России снизились не так сильно, как из США. Как отметил обозреватель Die Welt Даниэль Ветцель, Россия отныне занимает второе место по поставкам «даже без газопровода «Северный поток».

Журналист напомнил, что США еще с 2019 года пытаются вынудить своих партнеров покупать американский СПГ вместо российского газа. Однако ЕС почти не накладывал на поставки из России санкции, поскольку некоторые члены сообщества сильно зависят от импорта из РФ, отметил Ветцель, напомнив, что Австрия покрывала до 90% своих потребностей в газе за счет России.

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