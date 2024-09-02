Байрамов ответил Пашиняну по поводу Конституции Азербайджана |
Сербия заявила о планах укреплять сотрудничество с Азербайджаном в военной сфере |
Азербайджан начал поставлять газа в Хорватию |
Польша обязалась сбивать российские ракеты и дроны над Украиной |
Токаев обратился к народу: Референдум состоится 6 октября |
Предварительные итоги выборов в ММ: ПЕА получает 70 мандатов (видео) |
Полад Бюльбюльоглу: Постараюсь оправдать доверие избирателей |
Еxit poll: Полад Бюльбюльоглу получает депутатский мандат |
Результаты exit-poll от SWG Spa |
Главное Общество

Услуги в офисах Azercell теперь доступны для владельцев цифровых удостоверений личности

Услуги в офисах Azercell теперь доступны для владельцев цифровых удостоверений личности

Придерживаясь своей стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности!», ООО «Azercell Teleсom» представляет очередное новшество в этой концепции. Начиная со 2 сентября 2024 года, абоненты могут воспользоваться полным спектром услуг в офисах Azercell при наличии цифрового удостоверения личности. Проект реализуется совместно с Агентством инноваций и цифрового развития (IRIA).

Таким образом, абоненты смогут осуществить любую операцию в офисах Azercell Exclusive, предоставив необходимые данные для подтверждения личности через приложение «myGov». Эта инициатива подчеркивает приверженность Azercell, обеспечению высокого уровня удовлетворенности клиентов, предлагая им более быстрое и удобное обслуживание, а также гарантируя безопасность персональной информации. Это новшество в ближайшее время также будет доступно во всех дилерских магазинах Azercell.

Отметим, что данные изменения реализованы на основании Указа Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 16 июля 2024 года.

Теги:
Из этой рубрики
Алиевы посетили Кяльбаджарский район
Общество

Алиевы посетили Кяльбаджарский район

2024/09/02, 13:20
AZAL впервые запускает прямые рейсы на Мальдивы
Общество

AZAL впервые запускает прямые рейсы на Мальдивы

2024/09/02, 13:12
Услуги в офисах Azercell теперь доступны для владельцев цифровых удостоверений личности
Общество

Услуги в офисах Azercell теперь доступны для владельцев цифровых удостоверений личности

2024/09/02, 12:32
Наблюдатели ШОС высоко оценили прошедшие в Азербайджане парламентские выборы
Общество

Наблюдатели ШОС высоко оценили прошедшие в Азербайджане парламентские выборы

2024/09/02, 11:06
В ОТГ заявили, что выборы в Милли Междлис прошли открыто и прозрачно
Общество

В ОТГ заявили, что выборы в Милли Междлис прошли открыто и прозрачно

2024/09/02, 11:01
В ОИС заявили, что выборы в Азербайджане были проведены прозрачно и без нарушений
Общество

В ОИС заявили, что выборы в Азербайджане были проведены прозрачно и без нарушений

2024/09/02, 10:58
В Астаре охранник школы отомстил за жену и ранил ножом директора
Общество

В Астаре охранник школы отомстил за жену и ранил ножом директора

2024/09/02, 10:00
Эфиопский парламентарий: Выборы в Азербайджане стали для нас примером демократии
Общество

Эфиопский парламентарий: Выборы в Азербайджане стали для нас примером демократии

2024/09/02, 09:49
В ПА ОЧЭС высоко оценили парламентские выборы в Азербайджане
Общество

В ПА ОЧЭС высоко оценили парламентские выборы в Азербайджане

2024/09/02, 09:31