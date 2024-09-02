Алиевы посетили Кяльбаджарский район

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии гидроэлектростанции «Юхары Венг» ОАО «Азерэнержи» мощностью 22,5 МВт, расположенной на реке Тертер в Кяльбаджарском районе.

Кроме того, Алиевы посетили монастырский комплекс Худавенг.

Президент и первая леди ознакомились с работами, выполненными в 4-м туннеле и 15,2-километровом участке дороги, построенном в рамках проекта автомобильной дороги Тоганалы-Кяльбаджар-Истису Кяльбаджарского района.

Ильхам Алиев заложил фундамент второго жилого комплекса в городе Кяльбаджар.

Далее Алиевы ознакомились с работами, проводимыми в Кяльбаджарском городском образовательном комплексе, а также проектом модульной школы, открытие которой планируется в этом году.

Алиевы ознакомились со строительством жилого комплекса на 524 семьи в городе Кяльбаджар.

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии завода минеральной воды Истису в Кяльбаджарском районе.

Ильхам Алиев принял участие в открытии малой ГЭС «Зар» ОАО «Азерэнержи» мощностью 4,3 МВт в Кяльбаджарском районе.

Глава государства также принял участие в церемонии открытия малой ГЭС «Тоганалы» мощностью 4,1 МВт, построенной посредством системы SCADA в Гёйгёльском районе.