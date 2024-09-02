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Экс-президент Болгарии рассказал о плане Путина

Экс-президент Болгарии рассказал о плане Путина

План Путина — полностью аннексировать Беларусь и Украину, считает бывший президент Болгарии Росен Плевнелиев. Он заявил об этом на ежегодном международном форуме глобальной безопасности GLOBSEC, который проходит в Праге, пишет «Радыё Свабода».

По его мнению, у России есть долгосрочная цель значительного расширения своей территории, и для этого она хотела бы превратить Украину в аналог Беларуси, а затем полностью аннексировать обе страны.

По его словам, помимо войны в Украине Владимир Путин сейчас также акцентируется на дестабилизации Молдовы, где в октябре пройдут парламентские выборы.

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