Зеленский подписал закон о повышении тарифов на все виды топлива

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Глава Украины Владимир Зеленский одобрил законопроект о повышении акцизов на топливо.

Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

Украинский парламент 18 июля утвердил повышение акцизов на топливо, после чего документ был отправлен на подпись председателю Рады и президенту. По словам депутата парламента от партии «Европейская солидарность» Ирины Геращенко, этот закон был принят в условиях систематического отключения света и постоянного использования жителями дизельных генераторов.

В пояснительной записке к документу говорится, что проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины» необходим для приведения украинского законодательства к нормам Европейского союза и для выполнения соглашения об ассоциации с союзом. Законопроект предусматривает постепенное повышение акцизов, в частности, с 1 сентября по 1 января 2025 года акцизная ставка на бензин составит €242,6 за 1000 литров, на дизельное топливо – €177,6 и на газ – €148. В 2025 году размер акциза на бензин составит €271,7, на дизель – €215,7, на газ – €173. Рост налога на указанные виды топлива будет осуществляться до 2028 года включительно и составит по итогу €359 на бензин, €330 на дизельное топливо и €250 на газ.