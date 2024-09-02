Банки Китая не хотят принимать деньги из-за русских имен в платежках

85 Просмотров

Многие китайские банки отказываются проводить платежи, если в платежных документах указаны русские имена.

Об этом сообщает газета «Известия».

Подобные случаи стали фиксироваться с середины июля. Русские имена в платежных документах, любые связи с Россией, а иногда даже надписи на кириллице становятся основанием для отмены платежа. В связи с этим импортеры вынуждены готовить документы для транзакций через третьи лица, чтобы не было видно связи с РФ.

По словам экспертов, китайские банки боятся вторичных ограничений. Поэтому они пытаются исключить любую гипотетическую угрозу.