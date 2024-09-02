Сийярто рассказал о шантаже из-за Украины

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Венгрия будет придерживаться позиции по Украине вопреки шантажу со стороны европейских политиков.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу РБК.

Сийярто рассказал о стигматизации позиции Будапешта по урегулированию конфликта со стороны западных политиков. Дипломат заявил, что стране приходится сталкиваться с сильным давлением и шантажом.

«От нас требуют изменить нашу позицию, но мы не готовы это сделать еще и потому, что такова воля венгерского народа», — подчеркнул глава МИД Венгрии.

Он отметил, что большинство европейских политиков не предлагают контраргументов позиции Будапешта по вопросу. Министр добавил, что Венгрия и Словакия находятся в абсолютном меньшинстве в Европейском союзе (ЕС).