Байрамов ответил Пашиняну по поводу Конституции Азербайджана |
Сербия заявила о планах укреплять сотрудничество с Азербайджаном в военной сфере |
Азербайджан начал поставлять газа в Хорватию |
Польша обязалась сбивать российские ракеты и дроны над Украиной |
Токаев обратился к народу: Референдум состоится 6 октября |
Предварительные итоги выборов в ММ: ПЕА получает 70 мандатов (видео) |
Полад Бюльбюльоглу: Постараюсь оправдать доверие избирателей |
Еxit poll: Полад Бюльбюльоглу получает депутатский мандат |
Результаты exit-poll от SWG Spa |
Главное Мир

Сийярто рассказал о шантаже из-за Украины

Сийярто рассказал о шантаже из-за Украины

Венгрия будет придерживаться позиции по Украине вопреки шантажу со стороны европейских политиков.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу РБК.

Сийярто рассказал о стигматизации позиции Будапешта по урегулированию конфликта со стороны западных политиков. Дипломат заявил, что стране приходится сталкиваться с сильным давлением и шантажом.

«От нас требуют изменить нашу позицию, но мы не готовы это сделать еще и потому, что такова воля венгерского народа», — подчеркнул глава МИД Венгрии.

Он отметил, что большинство европейских политиков не предлагают контраргументов позиции Будапешта по вопросу. Министр добавил, что Венгрия и Словакия находятся в абсолютном меньшинстве в Европейском союзе (ЕС).

Теги:
Из этой рубрики
Франция проигнорировала запрос России по Дурову
Мир

Франция проигнорировала запрос России по Дурову

2024/09/02, 14:01
Путин рассказал, что члены его семьи свободно говорят по-китайски
Мир

Путин рассказал, что члены его семьи свободно говорят по-китайски

2024/09/02, 13:07
Армения и Грузия обсудили расширение оборонного сотрудничества
Мир

Армения и Грузия обсудили расширение оборонного сотрудничества

2024/09/02, 13:05
Польша обязалась сбивать российские ракеты и дроны над Украиной
Мир

Польша обязалась сбивать российские ракеты и дроны над Украиной

2024/09/02, 12:24
Путин рассказал, почему Украина атаковала Курскую область
Мир

Путин рассказал, почему Украина атаковала Курскую область

2024/09/02, 12:07
Зеленский подписал закон о повышении тарифов на все виды топлива
Мир

Зеленский подписал закон о повышении тарифов на все виды топлива

2024/09/02, 11:50
Израиль обратился за помощью к России
Мир

Израиль обратился за помощью к России

2024/09/02, 11:46
Экс-президент Болгарии рассказал о плане Путина
Мир

Экс-президент Болгарии рассказал о плане Путина

2024/09/02, 11:44
Сийярто рассказал о шантаже из-за Украины
Мир

Сийярто рассказал о шантаже из-за Украины

2024/09/02, 11:25