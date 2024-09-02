Национальные особенности информационной войны

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Казалось бы, о волне «хейта» против Азербайджана вообще и СОКАР в частности в некоторых СМИ и социальных сетях Украины сказано уже всё. Напомнили, и ни по одному разу, какую масштабную гуманитарную помощь оказывал и оказывает Украине Азербайджан и сама компания СОКАР. Напомнили, что как минимум странно возмущаться переговорами между СОКАР и «Газпромом», если российский газ по-прежнему транспортируется через территорию Украины, и даже захватив газоизмерительную станцию в Судже под Курском, Киев не торопится перекрывать транзит российского «голубого топлива» в Европу… И, конечно же, многие выражали и выражают недоумение: это «инициатива снизу» или мы столкнулись с антиазербайджанской кампанией, которую кто-то направляет? И если да, то кто?

А тут есть тонкости. И дело даже не в том, что волна «хейта» против Азербайджана в Украине далеко не всеобщая, что официальные структуры власти в ней никак не задействованы и т.д. Просто на многие процессы в Украине мы смотрим через призму опыта собственной войны. В том числе и на то, что происходит в информационном пространстве. И априори считаем, что ситуация в информационном пространстве Украины такая же, как и в азербайджанском осенью 2020-го или в сентябре 2023 г.: с пониманием журналистами своей высокой ответственности, с безусловным приоритетом государственных интересов и т.д. и т.п.

А в украинском информационном пространстве ситуация принципиально иная. Прежде всего, здесь присутствует то, от чего азербайджанская медиа-сфера ушла ещё накануне 44-дневной войны — противоборство различных группировок, кланов и активное использование ими разного рода «сливов» в прессу. Как и существование подконтрольной прессы, кстати говоря. Среди таких СМИ и группировок есть те, которые связаны и с армянской диаспорой, и с разного рода внешними игроками, включая, как ни парадоксально, и Россию, с которой Украина воюет, и далеко не для всех участников этой информационной войны на первом месте стоят государственные интересы Украины.

Наконец, хватает здесь, впрочем, как и везде, и обычных безответственных любителей «хайпа», который идет с «хейтом» рука об руку. Особенно в ситуации, когда уже три года продолжается жестокая война, нервы у всех на пределе, и для «медиа-пожара» достаточно одной искры. И, разумеется, никуда не делось и извечное стремление «диванной армии» показать свой патриотизм, не выходя ни в прямом, ни в переносном смысле из зоны комфорта. При этом в очередной раз обличать российскую армию – здесь очень трудно выделиться на общеукраинском фоне, а вот «наехать» на СОКАР — это остро, свежо, обещает лайки и репосты…

И, будем реалистами, это не тот случай, когда надо политическим тоном упрекать Азербайджан, что мы, дескать, недостаточно работаем с общественным мнением Украины. Это тот случай, когда с собственным общественным мнением Украина должна работать сама. Регулярные «наезды» на Ермака или Подоляка, утечка в СМИ конфиденциальных данных, наконец, финансовые скандалы – это всё внутренние дела Украины. Но во время наездов на СОКАР уже затронуты интересы другой страны, где тоже, кстати, есть своё общественное мнение.

И вот на фоне процессов в общественном мнении обеих стран власти Украины, как представляется, должны были уже высказать свою позицию, чтобы в следующий раз «хейт» окончательно не вышел за рамки допустимого.

Отдел политики Minval.az