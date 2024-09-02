В Астаре охранник школы отомстил за жену и ранил ножом директора

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Охранник школы №6 города Астары Халик Наджафов, 1964 года рождения, нанес ножевое ранение директору школы 40-летней Ульвие Байрамовой.

Она была госпитализирована, опасности для жизни нет, передает Qafqazinfo.

Охранник является мужем школьного секретаря Валиды Мамедовой. Некоторое время назад В.Мамедова в социальных сетях и СМИ обвинила Ульвию Байрамову во взяточничестве и коррупции.

После этого прокуратура провела проверку школы, и обвинения не подтвердились. У.Байрамова подала иск в суд по особым обвинениям на секретаря школы. Согласно приговору суда, В.Мамедова признана виновной в клевете и была наказана.

Охранник был задержан сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.