Умер подозреваемый в шпионаже в пользу России кит-белуха

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Тело кита-белухи Хвальдимира, который подозревался в шпионаже в пользу России из-за специальной сбруи, нашли в субботу у берегов Норвегии. Об этом сообщила местная некоммерческая организация по защите животных Marine Mind, передает РИА Новости.

«С тяжелым сердцем делимся новостью о кончине Хвальдимира», — уточнили в сообщении.

Накануне команда получила сообщение от местного жителя. Прибыв на место, зоозащитники обнаружили в воде тело Хвальдимира.

Волонтеры пообещали провести вскрытие для установления причины смерти кита.

По данным журналистов, Хвальдимир проявлял признаки одомашнивания и чувствовал себя комфортно среди людей. Кит предпочитал более оживленные воды, в отличие от других белух.