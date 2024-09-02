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Путин заявил, что Хрущев подарил Украине Крым и Донбасс

Путин заявил, что Хрущев подарил Украине Крым и Донбасс

Президент России Владимир Путин заявил, что советский лидер Никита Хрущев фактически подарил Украине Крым, который входил в состав РСФСР.

Об этом он рассказал в интервью монгольской газете «Оноодор», которое опубликовано на сайте Кремля.

По словам Путина, на текущую ситуацию в Украине повлиял «целый комплекс внешних и внутренних факторов, также свою негативную роль сыграли последствия решений руководителей СССР по национально-территориальному вопросу».

«В 1954 году Н.С. Хрущев фактически подарил Украине Крым, входивший в РСФСР», — заявил российский лидер.

Границы входящих в СССР республик «нарезались» произвольно, исходя из «пролетарской необходимости». Так, Украине был передан промышленный Донбасс, населенный преимущественно русскими, добавил Путин.

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