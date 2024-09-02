СМИ России подробно осветили выборы в парламент Азербайджана

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Выборы в Милли Меджлис Азербайджана находятся в центре внимания мировой прессы, в том числе российских СМИ. Об этом сообщает «Азертадж».

В материалах указывается, что нынешние парламентские выборы занимают особое место в истории Азербайджана, впервые в истории независимости страны выборы были проведены на всей суверенной территории и стали воплощением единства народа.

Говоря о значении нынешних выборов для Азербайджана, один из российских наблюдателей, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации России по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов рассказал изданию «Вестник Кавказа», что голосование проходит на всей суверенной территории нашей страны. Подчеркнув, что азербайджанцы вернулись на свои родные земли, он сказал: «В этом смысле сегодня мы видим исполнение завещания общенационального лидера Гейдара Алиева своему сыну (президенту Ильхаму Алиеву – ред.)». И.Умаханов заявил, что Россия полностью поддерживает политику Азербайджана и визит Президента России Владимира Путина в Баку внес вклад в укрепление добрососедских отношений между двумя странами.

Другой собеседник агентства, генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) Дмитрий Кобицкий поделился предварительными результатами мониторинга парламентских выборов, отметив, что ни от кого из наблюдателей не поступило замечаний по организации голосования. По его словам, не только сами избирательные участки и участковые избирательные комиссии хорошо подготовлены, но и нет жалоб от национальных наблюдателей.

Издание News.ru представило читателям мнение члена делегации Парламентского собрания союза России и Беларуси Наталии Косихиной. Она отметила, что выборы были организованы в рамках всех демократических норм и процедур, а нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования или результаты, не зафиксировано. «Все прошло честно, открыто и доступно», – сказала Наталия Косихина.

Член Палаты лордов Великобритании Гурбан Хуссейн, наблюдавший за ходом голосования на избирательном участке в Шуше, также заявил изданию, что парламентские выборы прошли без противозаконных инцидентов.

В репортаже Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» отмечается, что за процессом голосования наблюдали около 600 международных наблюдателей. Координатор группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ Андрей Яцкин положительно оценил наличие на избирательных участках наглядных материалов, а также отслеживание хода голосования политическими организациями, выделившими своих наблюдателей в участковую избирательную комиссию.

Издание «Беларусь сегодня» узнало мнение главы миссии наблюдателей от СНГ Леонида Анфимова. Он отметил, что избиратели ответственно подошли к голосованию, хорошо знают, за кого будут голосовать, и подчеркнул, что это результат правильного проведения избирательного процесса.

Агентство ТАСС подробно освещало ход парламентских выборов. В материале, содержащем отзывы членов миссии наблюдателей от СНГ, говорится, что избирательные участки технически идеально оснащены, Центральная избирательная комиссия Азербайджана, другие государственные структуры сотрудничали с миссией наблюдателей.

Издание «Российская газета» напоминает, что это вторые выборы после восстановления территориальной целостности Азербайджана. В материале напоминается, что в феврале в Азербайджане состоялись президентские выборы, и отмечается, что на места в Милли Меджлисе претендовали 990 кандидатов.

Агентство «Интерфакс» опубликовало результаты еxit poll. Агентство отметило, что, согласно предварительным подсчетам, на выборах в Милли Меджлис 7-го созыва лидируют кандидаты от правящей партии «Ени Азербайджан».