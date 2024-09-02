Предварительные итоги выборов в ММ: ПЕА получает 70 мандатов (видео)

93 Просмотров

В Центральной избирательной комиссии Азербайджана прошел брифинг по итогам внеочередных выборов в парламент страны. На брифинге выступил председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов.



В Центральную избирательную комиссию Азербайджана поступили результаты голосования по 5895 избирательным участкам. По состоянию на 19:00 1 августа, количество избирателей, проголосовавших на парламентских выборах Азербайджана составило 2196771 человек. Явка составила 37,27%, сообщил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, Партия «Ени Азербайджан» получает 70 мест в парламенте.

Ниже представлены предварительные результаты голосования по избирательным округам:

1-й Шарур-Садаракский избирательный округ – Зияфат Аскеров – 67,8%

2-й Шарур-Кянгярлинский избирательный округ – Сиявуш Новрузов – 66,3%

3-й Бабек-Шахбуз-Кянгярлинский избирательный округ – Саттар Мохбалыев – 55,8%

4-й Нахчыванский городской избирательный округ – Эльдар Ибрагимов – 68,4%

5-й Бабек-Нахчыван-Джульфинский избирательный округ – Ульвия Гамзаева – 55%

6-й Ордубад-Джульфинский избирательный округ – Вугар Рагимзаде – 67,1%

7-й Сабаильский избирательный округ – Нигяр Арпадараи – 57,3%

8-й Первый Бинагадинский избирательный округ – Азай Гулиев – 57,4%

9-й Второй Бинагадинский избирательный округ – Кямаледдин Гафаров – 73,3%

10-й Третий Бинагадинский избирательный округ – Эльшад Мусаев – 57%

11-й Бинагади-Гарадагский избирательный округ – Сабина Хасаева – 68,4%

12-й Первый Хазарский избирательный округ – Солтан Мамедов – 53,9%

13-й Второй Хазарский избирательный округ – Гюльшен Пашаева – 48,5%.

14-й Хазар-Пираллахинский избирательный округ – Гюнай Эфендиева – 49,5%

15-й Первый Ясамальский избирательный округ – Ульви Гулиев

16-й Второй Ясамальский избирательный округ – Эркин Гадирли – 49,4%

17-й Третий Ясамальский избирательный округ – Гейдениз Гахраманов – 71,9%

18-й Нариманов-Низами-Бинагадинский избирательный округ – Расим Мусабеков – 50,2%

19-й Первый Наримановский избирательный округ – Хикмет Мамедов – 72%

20-й Второй Наримановский избирательный округ – Самир Велиев – 62%

21-й Насими-Бинагадинский избирательный округ – Малахат Ибрагимкызы – 62,4%

22-й Насими-Ясамальский избирательный округ – Асим Моллазаде – 58%

23-й Насими-Сабаильский избирательный округ – Зияд Самедзаде – 52%

24-й Первый Низаминский избирательный округ – Кенуль Нуруллаева

25-й Второй Низаминский избирательный округ – Али Ахмедов – 73,2%

26-й Первый Сабунчинский избирательный округ – Фазиль Мустафа

27-й Второй Сабунчинский избирательный округ – Арзухан Ализаде – 43,5%

28-й Третий Сабунчинский избирательный округ – Эльдар Гулиев – 46%

29-й Четвертый Сабунчинский избирательный округ – Азер Аллахверенов – 45,2%

30-й Первый Сураханский Избирательный Округ – Севиндж Фаталиева

31-й Второй Сураханский Избирательный Округ – Гая Мамедов

32-й Третий Сураханский Избирательный Округ – Афет Гасанова

33-й Первый Хатаинский Избирательный Округ – Захид Орудж

34-й Второй Хатаинский Избирательный Округ – Михаил Забелин

35-й Третий Хатаинский Избирательный Округ – Парвана Велиева

36-й Хатаи-Сураханский Избирательный Округ – Гудрат Гасангулиев

37-й Гарадагский Избирательный Округ – Айдын Гусейнов

38-й Первый Гянджинский Избирательный Округ – Нагиф Гамзаев

39-й Второй Гянджинский Избирательный Округ – Парвин Керимзаде

40-й Третий Гянджинский Избирательный Округ – Муса Гулиев

41-й Гянджа-Самух-Геранбойский Избирательный Округ – Мушфиг Джафаров

42-й Первый Сумгайытский Избирательный Округ – Хиджран Гусейнова

43-й Второй Сумгайытский Избирательный Округ – Тахир Миркишили

44-й Третий Сумгайытский Избирательный Округ – Мехрибан Велиева

45-й Четвертый Сумгайытский Избирательный Округ – Сабина Салманова

46-й Пятый Сумгайытский Избирательный Округ – Эльнара Акимова

47-й Сумгайыт-Абшерон-Гарадагский Избирательный Округ – Заур Шукюров

48-й Первый Абшеронский Избирательный Округ – Нигяр Мамедова

49-й Второй Абшеронский Избирательный Округ – Ризван Набиев

50-й Третий Абшеронский Избирательный Округ – Рамид Намазов

51-й Ширванский Избирательный Округ – Гейдар Асадов 67.3%

52-й Евлахский Избирательный Округ – Ильхам Мамедов – 69.3%

53-й Евлах-Мингячевирский Избирательный Округ – Али Гусейнли

54-й Мингячевирский Избирательный Округ – Айдын Мирзазаде – 55.8%

55-й Сиязан-Губа-Хызинский Избирательный Округ – Мушфиг Мамедли

56-й Шабран-Хачмазский Избирательный Округ – Махир Сулейманлы –

57-й Хачмазский Городской Избирательный Округ – Агалар Велиев – 64.2%

58-й Хачмазский Сельский Избирательный Округ – Севиль Микаилова – 49%

59-й Губинский Избирательный Округ – Алибала Магеррамзаде – 57.4%

60-й Губа-Гусарский Избирательный Округ – Анатолий Рафаилов 52.3%

61-й Гусарский Избирательный Округ – Азер Бадамов –

62-й Кюрдамирский Избирательный Округ – Амина Агазаде

63-й Гаджигабул-Кюрдамирский Избирательный Округ – Рафаэль Гусейнов

64-й Сальянский Избирательный Округ – Садиг Гурбанов – 65.4%

65-й Сальян-Билясувар-Нефтчалинский избирательный округ – Гюнай Агамалы

66-й Саатлинский избирательный округ – Азиз Алекперов

67-й Сабирабадский избирательный округ – Ахлиман Амирасланов

68-й Сабирабад-Ширванский избирательный округ – Кямал Джафаров

69-й Билясуварский избирательный округ – Бахруз Магеррамов – 53.3%

70-й Нефтчалинский избирательный округ – Танзиля Рустамханлы – 55.1%

71-й Джалилабадский городской избирательный округ – Малик Гасанов –

72-й Джалилабадский сельский избирательный округ – Эльман Насиров – 52%

73-й Масаллы-Джалилабадский избирательный округ – Фазаил Ибрагимли – 50.6%

74-й Масаллинский избирательный округ – Машхур Мамедов – 64.9%

75-й Ярдымлы-Масаллинский избирательный округ – Муса Гасымлы – 52.3%

76-й Лянкяран-Масаллинский избирательный округ – Джаваншир Пашазаде – 60.3%

77-й Лянкяранский городской избирательный округ – Фариз Исмаилзаде – 60.1%

78-й Лянкяранский сельский избирательный округ – Анар Искендеров

79-й Астаринский избирательный округ – Рашад Махмудов – 69.7%

80-й Лерик-Астаринский избирательный округ – Васиф Гафаров – 56.3%

81-й Имишлинский избирательный округ – Рази Нуруллаев – 48.4%

82-й Имишли-Саатлинский избирательный округ – Сайяд Салахлы – 54%

83-й Бейляганский избирательный округ – Шахин Исмаилов – 68.2%

84-й Физулинский избирательный округ – Вугар Байрамов – 56.3%

85-й Физули-Агджабединский избирательный округ – Агиль Аббасов – 53.4%

86-й Агджабединский избирательный округ – Тахир Рзаев – 67.6%

87-й Гобустан-Шамахы-Исмаиллинский избирательный округ – Шахин Сеидзаде – 60.3%

88-й Шамахинский избирательный округ – Тамам Джафарова – 48%

89-й Исмаиллинский избирательный округ – Новрузали Асланов – 55.4%

90-й Агсуинский избирательный округ – Эльчин Мирзабейли – 51.5%

91-й Гёйчайский избирательный округ – Самир Гаджиев – 51.8%

92-й Гёйчай-Агдашский избирательный округ – Мазахир Эфендиев – 45.9%

93-й Агдашский избирательный округ – Сахиб Алиев

94-й Уджарский избирательный округ – Рамиль Гасан – 61%

95-й Зардаб-Кюрдамир-Уджарский избирательный округ – Жаля Алиева – 48%

96-й Геранбой-Нафталанский избирательный округ – Бадал Бадалов – 64.9%

97-й Тертер-Агдере-Геранбойский избирательный округ – Анар Мамедов

98-й Барда-Тертерский избирательный округ – Ханлар Фатиев – 67.3%

99-й Бардинский избирательный округ – Фатма Йылдырым – 69%

100-й Гёйгёль-Дашкесан-Кяльбаджарский избирательный округ – Камран Байрамов – 64.3%

101-й Самух-Шамкирский избирательный округ – Мубариз Гурбанлы – 60%

102-й Шамкирский городской избирательный округ – Сахиба Гафарова – 69.4%.

103-й Шамкирский сельский избирательный округ – Нурлан Гасанов

104-й Гядабейский избирательный округ – Севиндж Гусейнова – 52.9%

105-й Товуз-Гядабейский избирательный округ – Арзу Нагиев

106-й Товузский избирательный округ – Низами Сафаров

107-й Товуз-Газах-Агстафинский избирательный округ – Ульвия Агаева – 57.9%

108-й Агстафинский избирательный округ – Азер Амирасланов – 55.1%

109-й Газахский избирательный округ – Самед Сеидов – 65.7%

110-й Балакенский избирательный округ – Насиб Магамалиев – 59.4%

111-й Загатала-Балакенский избирательный округ – Азер Керимли – 59.3%

112-й Загатальский избирательный округ – Асиф Аскеров – 80%

113-й Гах-Шекинский избирательный округ – Али Масимли

114-й Шекинский городской избирательный округ – Вугар Искендеров

115-й Шекинский сельский избирательный округ – Джаваншир Фейзиев – 56.5%

116-й Габалинский избирательный округ – Эльшан Мусаев – 52.5%

117-й Огуз-Габала-Шекинский избирательный округ – Эйваз Гурбанов – 59.9%

118-й Агдам-Ходжалинский избирательный округ – Эльман Мамедов – 69.2%

119-й Агдамский избирательный округ – Бахтияр Алиев – 53.2%

120-й Джебраил-Губадлинский избирательный округ – Джейхун Мамедов – 63.4%

121-й Лачынский избирательный округ – Ровшан Мурадов – 64.3%

122-й Ханкендинский избирательный округ – Турал Генджалиев – 55.5%

123-й Кяльбаджарский избирательный округ – Мирджалил Гасымлы – 53.6%

124-й Шуша-Агдам-Ходжавендский избирательный округ – Полад Бюльбюльоглу – 55.9%

125-й Зангилан-Губадлинский избирательный округ – Имамверди Исмаилов – 54.6%.