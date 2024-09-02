Предварительные итоги выборов в ММ: ПЕА получает 70 мандатов (видео)

В Центральной избирательной комиссии Азербайджана прошел брифинг по итогам внеочередных выборов в парламент страны. На брифинге выступил председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов.
В Центральную избирательную комиссию Азербайджана поступили результаты голосования по 5895 избирательным участкам. По состоянию на 19:00 1 августа, количество избирателей, проголосовавших на парламентских выборах Азербайджана составило 2196771 человек. Явка составила 37,27%, сообщил председатель ЦИК Мазахир Панахов.
По его словам, Партия «Ени Азербайджан» получает 70 мест в парламенте.
Ниже представлены предварительные результаты голосования по избирательным округам:
1-й Шарур-Садаракский избирательный округ – Зияфат Аскеров – 67,8%
2-й Шарур-Кянгярлинский избирательный округ – Сиявуш Новрузов – 66,3%
3-й Бабек-Шахбуз-Кянгярлинский избирательный округ – Саттар Мохбалыев – 55,8%
4-й Нахчыванский городской избирательный округ – Эльдар Ибрагимов – 68,4%
5-й Бабек-Нахчыван-Джульфинский избирательный округ – Ульвия Гамзаева – 55%
6-й Ордубад-Джульфинский избирательный округ – Вугар Рагимзаде – 67,1%
7-й Сабаильский избирательный округ – Нигяр Арпадараи – 57,3%
8-й Первый Бинагадинский избирательный округ – Азай Гулиев – 57,4%
9-й Второй Бинагадинский избирательный округ – Кямаледдин Гафаров – 73,3%
10-й Третий Бинагадинский избирательный округ – Эльшад Мусаев – 57%
11-й Бинагади-Гарадагский избирательный округ – Сабина Хасаева – 68,4%
12-й Первый Хазарский избирательный округ – Солтан Мамедов – 53,9%
13-й Второй Хазарский избирательный округ – Гюльшен Пашаева – 48,5%.
14-й Хазар-Пираллахинский избирательный округ – Гюнай Эфендиева – 49,5%
15-й Первый Ясамальский избирательный округ – Ульви Гулиев
16-й Второй Ясамальский избирательный округ – Эркин Гадирли – 49,4%
17-й Третий Ясамальский избирательный округ – Гейдениз Гахраманов – 71,9%
18-й Нариманов-Низами-Бинагадинский избирательный округ – Расим Мусабеков – 50,2%
19-й Первый Наримановский избирательный округ – Хикмет Мамедов – 72%
20-й Второй Наримановский избирательный округ – Самир Велиев – 62%
21-й Насими-Бинагадинский избирательный округ – Малахат Ибрагимкызы – 62,4%
22-й Насими-Ясамальский избирательный округ – Асим Моллазаде – 58%
23-й Насими-Сабаильский избирательный округ – Зияд Самедзаде – 52%
24-й Первый Низаминский избирательный округ – Кенуль Нуруллаева
25-й Второй Низаминский избирательный округ – Али Ахмедов – 73,2%
26-й Первый Сабунчинский избирательный округ – Фазиль Мустафа
27-й Второй Сабунчинский избирательный округ – Арзухан Ализаде – 43,5%
28-й Третий Сабунчинский избирательный округ – Эльдар Гулиев – 46%
29-й Четвертый Сабунчинский избирательный округ – Азер Аллахверенов – 45,2%
30-й Первый Сураханский Избирательный Округ – Севиндж Фаталиева
31-й Второй Сураханский Избирательный Округ – Гая Мамедов
32-й Третий Сураханский Избирательный Округ – Афет Гасанова
33-й Первый Хатаинский Избирательный Округ – Захид Орудж
34-й Второй Хатаинский Избирательный Округ – Михаил Забелин
35-й Третий Хатаинский Избирательный Округ – Парвана Велиева
36-й Хатаи-Сураханский Избирательный Округ – Гудрат Гасангулиев
37-й Гарадагский Избирательный Округ – Айдын Гусейнов
38-й Первый Гянджинский Избирательный Округ – Нагиф Гамзаев
39-й Второй Гянджинский Избирательный Округ – Парвин Керимзаде
40-й Третий Гянджинский Избирательный Округ – Муса Гулиев
41-й Гянджа-Самух-Геранбойский Избирательный Округ – Мушфиг Джафаров
42-й Первый Сумгайытский Избирательный Округ – Хиджран Гусейнова
43-й Второй Сумгайытский Избирательный Округ – Тахир Миркишили
44-й Третий Сумгайытский Избирательный Округ – Мехрибан Велиева
45-й Четвертый Сумгайытский Избирательный Округ – Сабина Салманова
46-й Пятый Сумгайытский Избирательный Округ – Эльнара Акимова
47-й Сумгайыт-Абшерон-Гарадагский Избирательный Округ – Заур Шукюров
48-й Первый Абшеронский Избирательный Округ – Нигяр Мамедова
49-й Второй Абшеронский Избирательный Округ – Ризван Набиев
50-й Третий Абшеронский Избирательный Округ – Рамид Намазов
51-й Ширванский Избирательный Округ – Гейдар Асадов 67.3%
52-й Евлахский Избирательный Округ – Ильхам Мамедов – 69.3%
53-й Евлах-Мингячевирский Избирательный Округ – Али Гусейнли
54-й Мингячевирский Избирательный Округ – Айдын Мирзазаде – 55.8%
55-й Сиязан-Губа-Хызинский Избирательный Округ – Мушфиг Мамедли
56-й Шабран-Хачмазский Избирательный Округ – Махир Сулейманлы –
57-й Хачмазский Городской Избирательный Округ – Агалар Велиев – 64.2%
58-й Хачмазский Сельский Избирательный Округ – Севиль Микаилова – 49%
59-й Губинский Избирательный Округ – Алибала Магеррамзаде – 57.4%
60-й Губа-Гусарский Избирательный Округ – Анатолий Рафаилов 52.3%
61-й Гусарский Избирательный Округ – Азер Бадамов –
62-й Кюрдамирский Избирательный Округ – Амина Агазаде
63-й Гаджигабул-Кюрдамирский Избирательный Округ – Рафаэль Гусейнов
64-й Сальянский Избирательный Округ – Садиг Гурбанов – 65.4%
65-й Сальян-Билясувар-Нефтчалинский избирательный округ – Гюнай Агамалы
66-й Саатлинский избирательный округ – Азиз Алекперов
67-й Сабирабадский избирательный округ – Ахлиман Амирасланов
68-й Сабирабад-Ширванский избирательный округ – Кямал Джафаров
69-й Билясуварский избирательный округ – Бахруз Магеррамов – 53.3%
70-й Нефтчалинский избирательный округ – Танзиля Рустамханлы – 55.1%
71-й Джалилабадский городской избирательный округ – Малик Гасанов –
72-й Джалилабадский сельский избирательный округ – Эльман Насиров – 52%
73-й Масаллы-Джалилабадский избирательный округ – Фазаил Ибрагимли – 50.6%
74-й Масаллинский избирательный округ – Машхур Мамедов – 64.9%
75-й Ярдымлы-Масаллинский избирательный округ – Муса Гасымлы – 52.3%
76-й Лянкяран-Масаллинский избирательный округ – Джаваншир Пашазаде – 60.3%
77-й Лянкяранский городской избирательный округ – Фариз Исмаилзаде – 60.1%
78-й Лянкяранский сельский избирательный округ – Анар Искендеров
79-й Астаринский избирательный округ – Рашад Махмудов – 69.7%
80-й Лерик-Астаринский избирательный округ – Васиф Гафаров – 56.3%
81-й Имишлинский избирательный округ – Рази Нуруллаев – 48.4%
82-й Имишли-Саатлинский избирательный округ – Сайяд Салахлы – 54%
83-й Бейляганский избирательный округ – Шахин Исмаилов – 68.2%
84-й Физулинский избирательный округ – Вугар Байрамов – 56.3%
85-й Физули-Агджабединский избирательный округ – Агиль Аббасов – 53.4%
86-й Агджабединский избирательный округ – Тахир Рзаев – 67.6%
87-й Гобустан-Шамахы-Исмаиллинский избирательный округ – Шахин Сеидзаде – 60.3%
88-й Шамахинский избирательный округ – Тамам Джафарова – 48%
89-й Исмаиллинский избирательный округ – Новрузали Асланов – 55.4%
90-й Агсуинский избирательный округ – Эльчин Мирзабейли – 51.5%
91-й Гёйчайский избирательный округ – Самир Гаджиев – 51.8%
92-й Гёйчай-Агдашский избирательный округ – Мазахир Эфендиев – 45.9%
93-й Агдашский избирательный округ – Сахиб Алиев
94-й Уджарский избирательный округ – Рамиль Гасан – 61%
95-й Зардаб-Кюрдамир-Уджарский избирательный округ – Жаля Алиева – 48%
96-й Геранбой-Нафталанский избирательный округ – Бадал Бадалов – 64.9%
97-й Тертер-Агдере-Геранбойский избирательный округ – Анар Мамедов
98-й Барда-Тертерский избирательный округ – Ханлар Фатиев – 67.3%
99-й Бардинский избирательный округ – Фатма Йылдырым – 69%
100-й Гёйгёль-Дашкесан-Кяльбаджарский избирательный округ – Камран Байрамов – 64.3%
101-й Самух-Шамкирский избирательный округ – Мубариз Гурбанлы – 60%
102-й Шамкирский городской избирательный округ – Сахиба Гафарова – 69.4%.
103-й Шамкирский сельский избирательный округ – Нурлан Гасанов
104-й Гядабейский избирательный округ – Севиндж Гусейнова – 52.9%
105-й Товуз-Гядабейский избирательный округ – Арзу Нагиев
106-й Товузский избирательный округ – Низами Сафаров
107-й Товуз-Газах-Агстафинский избирательный округ – Ульвия Агаева – 57.9%
108-й Агстафинский избирательный округ – Азер Амирасланов – 55.1%
109-й Газахский избирательный округ – Самед Сеидов – 65.7%
110-й Балакенский избирательный округ – Насиб Магамалиев – 59.4%
111-й Загатала-Балакенский избирательный округ – Азер Керимли – 59.3%
112-й Загатальский избирательный округ – Асиф Аскеров – 80%
113-й Гах-Шекинский избирательный округ – Али Масимли
114-й Шекинский городской избирательный округ – Вугар Искендеров
115-й Шекинский сельский избирательный округ – Джаваншир Фейзиев – 56.5%
116-й Габалинский избирательный округ – Эльшан Мусаев – 52.5%
117-й Огуз-Габала-Шекинский избирательный округ – Эйваз Гурбанов – 59.9%
118-й Агдам-Ходжалинский избирательный округ – Эльман Мамедов – 69.2%
119-й Агдамский избирательный округ – Бахтияр Алиев – 53.2%
120-й Джебраил-Губадлинский избирательный округ – Джейхун Мамедов – 63.4%
121-й Лачынский избирательный округ – Ровшан Мурадов – 64.3%
122-й Ханкендинский избирательный округ – Турал Генджалиев – 55.5%
123-й Кяльбаджарский избирательный округ – Мирджалил Гасымлы – 53.6%
124-й Шуша-Агдам-Ходжавендский избирательный округ – Полад Бюльбюльоглу – 55.9%
125-й Зангилан-Губадлинский избирательный округ – Имамверди Исмаилов – 54.6%.