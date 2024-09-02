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Полад Бюльбюльоглу: Постараюсь оправдать доверие избирателей

Полад Бюльбюльоглу: Постараюсь оправдать доверие избирателей

Посол Азербайджана в России, певец и композитор Полад Бюльбюльоглу, который, по данным экзитполов, проходит в парламент по своему избирательному округу как независимый депутат, рассказал, что испытывает гордость и радость.

«Я рад, горд. <…> Я очень рад, что избиратели оказали мне такое доверие. Это такая гордость – после 30 лет ожидания, <…> впервые на освобожденных территориях проводятся выборы. <…> Я постараюсь сделать все, чтобы оправдать доверие моих избирателей», – сказал Полад Бюльбюльоглу, слова которого приводит ТАСС.

Он не стал называть точные сроки, когда сложит полномочия посла Азербайджана в России, отметив, что сначала следует дождаться официальных итогов выборов, но предположил, что это произойдет скоро. «Думаю, что в ближайшее время», – сказал он.

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