Тысячи литовцев добровольно встали на защиту страны

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Литва мобилизовала 5,5 тысячи гражданских лиц, желающих защищать государство. В мирное время они станут связующим звеном между населением и армией. Об этом сообщает Polskie Radio.

Больше всего добровольцев вызвалось в Вильнюсском регионе. Речь идет о более 2,5 тысяч человек.

«Я хочу быть полезным», – сказал один из добровольцев Томаш Божероцкий, историк из Вильнюсского университета, отметив, что стремился приобрести конкретные навыки.

В общей сложности, все 5,5 тысячи человек зарегистрировались в комендатурах или специальных офисах комендантов. В сентябре добровольцы пройдут отбор, а затем приступят к специализированным тренингам. Первые занятия запланированы на октябрь.