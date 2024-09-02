Сотни тысяч израильтян требуют освобождения заложников (видео)

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Более 700 тыс. израильтян по всей стране приняли участие в воскресенье вечером в демонстрациях с требованием немедленного освобождения заложников, на крупнейшую акцию в Тель-Авиве собрались 550 тыс. человек. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на организаторов.

На площадь к комплексу правительственных зданий в Тель-Авиве пришло рекордное за последние несколько месяцев количество протестующих. Акция с требованием скорейшего заключения сделки по освобождению заложников была созвана организаторами на 1 сентября после сообщения об убийстве радикалами в Газе шестерых заложников, среди которых был Александр Лобанов, имевший и российское гражданство.

Митингующие у комплекса правительственных зданий в Тель-Авиве призвали израильские власти немедленно согласиться на сделку с палестинским движением ХАМАС ради спасения заложников. Многие манифестанты держали в руках фотографии похищенных, часть демонстрантов призывали к отставке кабмина и немедленному проведению в Израиле досрочных выборов. После основной демонстрации несколько сотен протестующих прорвали полицейское заграждение и заблокировали движение по шоссе «Аялон» на востоке города. Полицейская пресс-служба сообщила, что в столкновениях пострадал один полицейский, по данным газеты Maariv, пять участников столкновений в Тель-Авиве были задержаны полицейскими.

Массовая демонстрация с участием десятков тыс. израильтян с требованием скорейшего заключения сделки по освобождению заложников прошла также в Иерусалиме. Демонстранты заблокировали шоссе на въезде в город со стороны Тель-Авива, полиция применила водометы и задержала пятерых участников беспорядков, сообщила полицейская пресс-служба. В Хайфе на севере Израиля тысячи человек приняли участие в демонстрации в поддержку заложников, после чего сотни активистов начали разжигать огонь на улице, в результате были задержаны два человека, указали также в полицейском ведомстве.