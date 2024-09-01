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В WhatsApp можно будет избежать новых переписок

В WhatsApp можно будет избежать новых переписок

Пользователи WhatsApp смогут установить пин-код, защищающий их от появления новых переписок. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Новую особенность мессенджера обнаружили через программу TestFlight, которая используется для тестирования функций приложений на iOS. По словам авторов портала, в будущей версии WhatsApp пользователь сможет добавить пин-код, чтобы ограничить себя от нежелательных сообщений.

Энтузиасты объяснили, что новые собеседники должны будут ввести пин-код, чтобы написать первое сообщение. Ограничение касается пользователей, имен которых нет в книге контактов. Подразумевается, что конечный пользователь предварительно должен будет сообщить свой пин-код будущим собеседникам лично.

Также уточняется, что при выборе новой опции номер телефона пользователя будет скрыт. Нововведение появилось в бета-версии WhatsApp под номером 24.18.10.70. Неизвестно, когда новая функция будет доступна в публичной версии мессенджера.

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