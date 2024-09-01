В Украине рухнул учебный вертолет, экипаж погиб

В учебной авиационной бригаде университета разбился вертолет Ми-2. Это произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета. Об этом сообщает Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи, профильные эксперты, специалисты специальной комиссии Министерства обороны Украины.
«Семья университета понесла невосполнимую потерю – экипаж воздушного судна в составе двух человек погиб», – отметили в заявлении университета.
Командование университета и воинской части заявило, что всесторонне способствует детальному анализу и установлению причин авиационного происшествия.