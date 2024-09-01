В Украине рухнул учебный вертолет, экипаж погиб

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В учебной авиационной бригаде университета разбился вертолет Ми-2. Это произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета. Об этом сообщает Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, профильные эксперты, специалисты специальной комиссии Министерства обороны Украины.

«Семья университета понесла невосполнимую потерю – экипаж воздушного судна в составе двух человек погиб», – отметили в заявлении университета.

Командование университета и воинской части заявило, что всесторонне способствует детальному анализу и установлению причин авиационного происшествия.