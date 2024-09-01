Паралимпиада-2024: Азербайджан делит с Швейцарией 26-е место

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В Париже продолжаются Паралимпийские Игры-2024.

На данный момент олимпийские медали завоевали спортсмены из 60-и стран. Азербайджан делит с Швейцарией 26-е место, сообщает «Азериспорт». В активе страны 3 (1-1-1) награды.

Чемпионом стал паратаэквондист Имамеддин Халилов (К-44, 70 кг), пловец Раман Салей (S12, 100 м на спине) добыл серебро, а бронзу завоевал паратаэквондист Сабир Зейналов (К-44, 58 кг).

Лидирует Китай (27-22-8), на втором месте идет Великобритания (19-10-8), а топ-3 замыкает Бразилия (8-4-12).