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Пионтковский: США могут снять ограничения для Украины

Пионтковский: США могут снять ограничения для Украины

Политолог Андрей Пионтковский в эфире телеканала «Еспресо» заявил, что США вскоре могут снять ограничения на использование американского оружия для ударов по территории России. Он считает, что Украина успешно разрушает так называемые «красные линии», чтобы приблизиться к победе в войне.

Пионтковский отмечает, что украинские войска продвигаются в Курской области, а Россия не может эффективно противостоять этому. В условиях истощения ракетного арсенала Россия прибегает к массированным обстрелам Украины, в то время как Украина получает поддержку от западных стран.

После начала боевых действий в Курской области, риторика президента Украины Владимира Зеленского изменилась: теперь он говорит о «плане победы», а не о «плане мира». По мнению политолога, этот план включает снятие ограничений на удары по российской территории и привлечение западных пилотов для управления истребителями F-16.

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