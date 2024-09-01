Mastercard переходит на биометрическую аутентификацию

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Mastercard Inc. планирует отказаться от паролей и кодов подтверждения при оплате и вместо этого перейти на биометрическую аутентификацию, сообщил Bloomberg главный исполнительный директор Майкл Мибах.

Компания расширяет свои усилия по борьбе с мошенничеством, в рамках которых хочет отказаться от введения номеров кредитных карт при оплате онлайн-покупок, пишет агентство. О таких планах Mastercard ранее сообщил CNBC, их планируется реализовать в Европе к 2030 году.

Mastercard около десяти лет назад представила технологию, которая заменяет номер платежной карты уникальным цифровым кодом — токеном. Сейчас компания обрабатывает 1 миллиард таких транзакций каждую неделю, заявил Мибах.

По словам главы компании, ранее считалось, что пароли помогают защитить данные о финансовых операциях, «это работало некоторое время, но теперь превратилось в уязвимость» перед мошенниками. Он отмечает, что хакеры все чаще атакуют сайты, на которых требуется ввести одноразовый код для подтверждения личности покупателя.