Полиция расследует использование поддельных журналистских удостоверений на выборах

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В ходе внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджана на ряде избирательных участков были выявлены случаи использования поддельных журналистских удостоверений.

Об этом говорится в сообщении Агентства по развитию медиа. “Журналистский билет”, якобы выданный Агентством по развитию медиа Азербайджана, был изготовлен незаконным путем, грубо подделав элементы оригинала.

В настоящее время Министерством внутренних дел проводятся соответствующее расследование, будет обеспечена юридическая оценка факта.