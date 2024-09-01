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Главное Общество

Полиция расследует использование поддельных журналистских удостоверений на выборах

Полиция расследует использование поддельных журналистских удостоверений на выборах

В ходе внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджана на ряде избирательных участков были выявлены случаи использования поддельных журналистских удостоверений.

Об этом говорится в сообщении Агентства по развитию медиа. “Журналистский билет”, якобы выданный Агентством по развитию медиа Азербайджана, был изготовлен незаконным путем, грубо подделав элементы оригинала.

В настоящее время Министерством внутренних дел проводятся соответствующее расследование, будет обеспечена юридическая оценка факта.

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