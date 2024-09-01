Лейла Алиева возглавила экологическую акцию в поселке Кюрдаханы (фото)

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1 сентября прошла экологическая акция с участием вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой и волонтеров IDEA.

Акция, организованная в рамках Года солидарности во имя зеленого мира, прошла на берегу озера, расположенного в поселке Кюрдаханы, уточняет «Азертадж». Обеспеченные необходимыми санитарными средствами участники акции очистили территорию от большого количества мусора, в частности пластиковых отходов, которые наносят необратимый ущерб природе.

Основная цель мероприятия – пропаганда важности соблюдения обществом экологической чистоты, предотвращение засорения бытовыми отходами территорий, имеющих особое значение в сохранении биоразнообразия страны, приобщение людей к усилиям по охране природы.

Отметим, что в целях защиты уникального биоразнообразия Каспийского моря и других водоемов Кавказского региона IDEA организует регулярные мероприятия, направленные на очистку и восстановление загрязненных прибрежных территорий.

Общественное объединение IDEA еще раз призывает всех объединиться и активизироваться ради решения многих проблем, с которыми сталкивается наша планета, благополучия нынешнего и будущих поколений, а также чутко относиться к благам, которыми одарила нас природа.