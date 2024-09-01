Иран обнародовал причины крушения вертолета Раиси

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Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси упал 19 мая в провинции Восточный Азербайджан на севере страны из-за столкновения с поверхностью холма в условиях весеннего тумана. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил исламской республики.

«Основной причиной крушения вертолета стали сложные климатические условия региона в весенний период, а именно – внезапно образовавшаяся густая масса тумана при наборе [воздушным судном] высоты и столкновение вертолета с горой», – сообщается в итоговом отчете ведомства по итогам расследования катастрофы.

Генштаб ВС Ирана при этом полностью исключил версию падения вертолёта из-за попадания снаряда, воздействия средств РЭБ, электромагнитного или лазерного оружия.

Отмечается, что эксперты изучили возможность поражения вертолёта системами наступательных и оборонительных вооружений, средствами РЭБ, лазером или в помощью создания электромагнитного поля.

Они исключили версию, что вмешательство этих объектов стало причиной аварии.