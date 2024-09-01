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Тысячи дельфинов погибли в Черном море из-за российского вторжения

Тысячи дельфинов погибли в Черном море из-за российского вторжения

В Черном море из-за действий РФ массово гибнут дельфины. Об этом сказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

По его словам, речь идет о тысячах погибших млекопитающих.

«Есть достаточно серьезные цифры гибели животных, особенно дельфинов, там была космическая цифра, измеряемая в тысячах», – отметил он.

Военный отметил, что Россия уничтожает экосистему не только Черного моря, но и Кинбурнской косы.

«Мы только в начале этого пути, нужно будет определить тот ущерб, причиненный РФ не только Украине, но и всем другим странам, чьи территории омывает Черное море», – добавил Плетечнук.

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