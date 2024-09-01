Стадион в Сумгайыте станет для минского «Динамо» домашним

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Минское «Динамо» определилось с городом, где проведет домашние матчи Лиги конференций УЕФА, пишет pressball.by.

В третьем по значимости футбольном еврокубке минчане стартуют 3 октября. Это будет домашняя игра против шотландского «Хартса». Правда, из-за санкций УЕФА домашние матчи минчане вынуждены проводить на нейтральных полях и без зрителей.

Домашний стадионом на сей раз станет арена в азербайджанском городе Сумгайыт.

Минчане встретятся в Сумгайыте 3 октября с “Хартсом” (Шотландия), 28 ноября с “Копенгагеном” (Дания) и 12 декабря с “Ларном” (Северная Ирландия).