Париж-2024: Загрязнение Сены сорвало соревнования по паратриатлону

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Соревнования по паратриатлону, которые должны были состояться 1 сентября, перенесены из-за неудовлетворительного качества воды в реке Сене. Об этом говорится в решении Международного паралимпийского комитета.

Все 11 соревнований с розыгрышем медалей Паралимпиады-2024 предварительно пройдут 2 сентября.

Решение о переносе соревнований было принято по итогам обсуждений представителей Международного союза триатлона и оргкомитета Паралимпийских игр в Париже.

«Последние тесты показали снижение качества воды в реке после дождей, прошедших за последние два дня. В результате качество воды в месте проведения соревнований 1 сентября не подходит для плавания. Было решено назначить соревнования по паратриатлону на 2 сентября», – говорится в сообщении.

В комитете отметили, что 2 сентября – не окончательная дата соревнований. Старты пройдут при условии, что предстоящие тесты воды будут соответствовать установленным пороговым значениям для плавания.