Алиев: Азербайджан столкнулся с двойными стандартами

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В процессе обеспечения своего суверенитета и территориальной целостности Азербайджан столкнулся с двойными стандартами, несправедливостью, подходами, противоречащими нормам и принципам международного права. Однако, несмотря на все это, Азербайджан своей волей полностью обеспечил территориальную целостность и суверенитет.

Об этом в ходе встречи с главой МИД Сербии Марко Джуричем заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, которого цитирует «Азертадж».

С удовлетворением вспомнив встречи с президентом Вучичем как в Азербайджане, так и в Сербии, глава нашего государства подчеркнул, что его дружеские и партнерские отношения с президентом Сербии придают серьезный импульс развитию двусторонних отношений.

Отметив, что Сербия является другом и стратегическим партнером Азербайджана, между нашими странами и народами установились искренние отношения, президент Ильхам Алиев сказал, что это проявляется в развитии сотрудничества во всех сферах. Глава государства подчеркнул, что дружественные отношения между Азербайджаном и Сербией очень важны не только с точки зрения двусторонних отношений, но и в плане придания импульса развитию сотрудничества между Балканским и Кавказским регионами в региональной плоскости.

На встрече было выражено удовлетворение развитием сотрудничества между нашими странами в энергетической сфере. Было отмечено, что Сербия уже играет транзитную роль в экспорте энергоресурсов Азербайджана в другие европейские страны, в том числе в балканские. Была еще раз подчеркнута взаимная поддержка наших стран в рамках международных организаций, в частности, их принципиальные подходы в вопросах территориальной целостности и суверенитета.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по различным сферам сотрудничества.