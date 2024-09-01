Гаджиев призвал ввести ограничения к армии Армении

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Азербайджан не был государством-оккупантом. Всегда исходя из норм и принципов международного права, Азербайджан в отношениях с соседними государствами руководствовался этим критерием. Однако Армения была государством-оккупантом. Если мы посмотрим на систему международных отношений после Второй Мировой войны, то увидим, что государств-оккупантов и агрессоров очень мало, и одним из них является Армения.

Об этом заявил в интервью к журналистам помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации грезидента Хикмет Гаджиев.

Напомнив, что после войны между Ираком и Кувейтом существовали определенные ограничения, связанные с развитием вооруженных сил Ирака, помощник президента сказал: «Считаем, что такие пропорциональные ограничения должны быть применены и к вооруженным силам Армении».