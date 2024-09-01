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Первые кадры с места крушения вертолета на Камчатке, выживших нет (видео)

Первые кадры с места крушения вертолета на Камчатке, выживших нет (видео)

Поисковый самолёт снял с воздуха обломки обнаруженного вертолёта Ми-8, который пропал с радаров накануне и мог потерпеть крушение из-за удара о скалу. Кадры с места ЧП на Камчатке публикуют местные паблики.

Судя по видео, от вертолёта практически ничего не осталось. Его корпус полностью уничтожен во время крушения. Предположительно, на месте падения было возгорание, так как вокруг обломков заметны следы горения.

Выживших в результате крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке нет, все пассажиры и экипаж погибли, говорится в сообщении оперативных службб.

«Судя по характеру разрушений вертолета, выживших на борту нет», — отмечается в сообщении.

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