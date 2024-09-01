В столичном регионе будет 32-37° тепла

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Обнародован прогноз погоды на 2 сентября..

Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днем 32-37° тепла. Атмосферное давление опустится с 762 мм рт.ст. до 759 мм.рт.ст., относительная влажность воздуха составит ночью 65-75%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром на некоторых горных территориях слабый туман, восточный ветер в некоторых восточных районах временами усилится.

Температура воздуха составит ночью 18-23° тепла, днем 33-38° тепла, в горах ночью 13-18° тепла, днем 21-26° тепла.