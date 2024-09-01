Гаджиев: Армения при поддержке Франции проводит политику милитаризации

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В настоящее время между Арменией и Азербайджаном согласован регламент. В соответствии с соглашением создается гарантия и рамки, чтобы можно было провести процесс разграничения. В условиях взаимопонимания процесс будет продолжаться и дальше на двусторонней основе. Процесс разграничения границ носит чисто двусторонний характер.

Об этом сказал журналистам помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Учитывая ход процесса в условиях мира и взаимопонимания между двумя государствами, считаем, что нет нужды в деятельности пограничной миссии Европейского союза со стороны Армении вблизи азербайджанской границы. Уже созрел момент прекращения деятельности этой миссии», – подчеркнул он.

Комментируя последние высказывания премьер-министра Армении, Гаджиев сказал, что в заявлениях Пашиняна есть достаточно противоречивые моменты, не отражающие действительности.

«Армения проводит политику милитаризации, это факт. В осуществлении Арменией политики милитаризации ей оказывают серьезную поддержку ряд западных стран, особенно Франция. Это создает напряженность в регионе Южного Кавказа», – добавил он.