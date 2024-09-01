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Ильхам Алиев констатирует развитие азербайджано-узбекских отношений

Ильхам Алиев констатирует развитие азербайджано-узбекских отношений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравления лидеру Узбекистана Шавкату Мирзиёеву. Об этом сообщает «Азертадж».

В поздравлении говорится:

Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравить Вас и в Вашем лице весь братский народ Узбекистана и передать наилучшие пожелания по случаю 1 сентября – Дня независимости.

Благодаря Вашему решительному руководству и многогранной деятельности Узбекистан, динамично продвигаясь по пути социально-экономического развития, добился значительных успехов и достижений. В основе всего этого лежат Ваш неустанный труд, большое доверие Вашего народа к проводимой под Вашим руководством государственной политике и поддержка им этой политики. Мы радуемся всем успехам Вашей братской страны, ее экономическому прогрессу, растущему с каждым днем авторитету в мире и в регионе, гордимся этим.

Государственный визит, который я совершил несколько дней назад в Вашу прекрасную страну, придал новый импульс развитию азербайджано-узбекских отношений. Высоко ценю Вашу решимость и дальше углублять наше межгосударственное сотрудничество, выражаю уверенность, что мы в кратчайшие сроки реализуем обсужденные нами планы.

Можно с гордостью отметить, что азербайджано-узбекские отношения, построенные на прочной дружбе и братстве, с каждым днем все больше развиваются и обогащаются новым содержанием. Расширение и углубление наших двусторонних отношений во всех сферах основано на сильной политической воле, взаимных вере и доверии.

Достигнутые в результате интенсивных взаимных визитов и встреч на высоком уровне важные договоренности, намеченные новые направления партнерства, подписанные многочисленные документы являются наглядным свидетельством всестороннего развития нашего стратегического партнерства по восходящей линии.

Уверен, что мы и впредь успешно продолжим наши совместные усилия на пути укрепления азербайджано-узбекской дружбы и братства, дальнейшего расширения нашего сотрудничества.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей славной и ответственной деятельности, братскому народу Узбекистана – постоянного спокойствия, благополучия и процветания.

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