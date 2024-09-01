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Эксперт: Азербайджан пресечет цветную революцию и беспорядки, инициируемые ЕС и США |
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Эксперт: Азербайджан пресечет цветную революцию и беспорядки, инициируемые ЕС и США

Эксперт: Азербайджан пресечет цветную революцию и беспорядки, инициируемые ЕС и США

1 сентября выборы в Азербайджане в парламент страны. Это исторические выборы, потому что впервые парламент будет избран на всей территории страны, включая Карабах, а также 7 районов, которые были вокруг Карабаха и которые также были захвачены Арменией, подверглись этническим чисткам и 30 лет стояли пустые, для обмена на признание Карабаха армянским.

Об этом в своем тг-канале написал российский политолог Сергей Марков.

«Мало у кого есть сомнения, что на выборах триумфальную победу одержит политическая коалиция во главе с президентом Ильхамом Алиевым, потому что Ильхам Алиев стал настоящим национальным героем Азербайджана после того, как смог организовать освобождение всего Карабаха и 7 районов вокруг Карабаха.

ЕС и США очень хотели бы устроить какую-то цветную революцию и беспорядки, но нет никаких сомнений, что Азербайджан не позволит этого.

На этих выборах не будет делегации наблюдателей от ПАСЕ, потому что Азербайджан запретил им это. Зато будет очень много наблюдателей от дружественной Азербайджану России», – добавил он.

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