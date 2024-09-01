Украинский удар вызвал мощный пожар на НПЗ в Москве (видео)

В результате атаки одного украинских беспилотников было повреждено отдельно стоящее техническое помещение Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне.
Пожару присвоен максимальный номер сложности, происходит факельное горение. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
«Пятый, максимальный, номер сложности присвоен пожару на НПЗ Капотня. В настоящее время происходит факельное горение», – сказал собеседник агентства. По его словам, на место возгорания направлены пожарные подразделения из всех округов Москвы.
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