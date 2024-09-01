Известно расписание матчей «Карабаха» в Лиге Европы УЕФА

Стал известен календарь матчей агдамского «Карабаха» в основном этапе Лиги Европы по футболу.
26 сентября: 00:00 ТОТТЕНХЭМ (Англия) – КАРАБАХ (Азербайджан)
3 октября: 20:45 КАРАБАХ (Азербайджан) – МАЛЬМЕ (Швеция)
24 октября: 20:45 КАРАБАХ (Азербайджан) – АЯКС (Нидерланды)
7 ноября: 21:45 БУДЕ-ГЛИМТ (Норвегия) – КАРАБАХ (Азербайджан)
28 ноября: 21:45 КАРАБАХ (Азербайджан) – ЛИОН (Франция)
12 декабря: 00:00 ЭЛЬФСБОРГ (Швеция) – КАРАБАХ (Азербайджан)
23 января 2025 г: 21:45 КАРАБАХ (Азербайджан) – ФКСБ (Румыния)
30 января, 2025: 00:00 ОЛИМПИАКОС (Греция) – КАРАБАХ (Азербайджан).