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Известно расписание матчей «Карабаха» в Лиге Европы УЕФА

Известно расписание матчей «Карабаха» в Лиге Европы УЕФА

Стал известен календарь матчей агдамского «Карабаха» в основном этапе Лиги Европы по футболу.

26 сентября: 00:00 ТОТТЕНХЭМ (Англия) – КАРАБАХ (Азербайджан)

3 октября: 20:45 КАРАБАХ (Азербайджан) – МАЛЬМЕ (Швеция)

24 октября: 20:45 КАРАБАХ (Азербайджан) – АЯКС (Нидерланды)

7 ноября: 21:45 БУДЕ-ГЛИМТ (Норвегия) – КАРАБАХ (Азербайджан)

28 ноября: 21:45 КАРАБАХ (Азербайджан) – ЛИОН (Франция)

12 декабря: 00:00 ЭЛЬФСБОРГ (Швеция) – КАРАБАХ (Азербайджан)

23 января 2025 г: 21:45 КАРАБАХ (Азербайджан) – ФКСБ (Румыния)

30 января, 2025: 00:00 ОЛИМПИАКОС (Греция) – КАРАБАХ (Азербайджан).

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