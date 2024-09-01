На выборах в Азербайджане почти на 2500 участках пройдет exit-poll

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На внеочередных выборах в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана exit-poll будет проведен почти на 2500 избирательных участках.

Об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на пресс-конференции в воскресенье.

Он отметил, что для проведения exit-poll в Центризбиркоме зарегистрировались три международные организации: Центр социологических исследований, Лига защиты трудовых прав граждан совместно с американской кампанией ORACLE ADVISORY GROUP, Общественное объединение социальных исследований «Прогресс» совместно с исследовательской компанией SWG S.P.A (Италия).