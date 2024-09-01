Панахов: На выборах созданы все условия

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На 6 478 избирательных участках, сформированных по 125 избирательным округам по всей стране, созданы все условия для обеспечения избирательного права граждан.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

По его словам, избирательные участки полностью готовы к началу голосования.

«Участки будут работать с 8:00 до 19:00. Общее число избирателей составляет 6 млн 421 тыс. 960 человек. В выборах участвуют 990 кандидатов», – добавил глава ЦИК.