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Первый человек с мозговым имплантом Neuralink начал изучать языки с помощью чипа

Первый человек с мозговым имплантом Neuralink начал изучать языки с помощью чипа

Первый человек с имплантом компании Илона Маска Neuralink Нолан Арбо начал изучать языки с помощью чипа.

Об этом он рассказал на своей странице в соцсети X.

По его словам, с помощью вживленного в мозг импланта он смог начать учить японский и французский языки. «Моя жизнь сильно улучшилась за такое короткое время. Спасибо вам за поддержку, некоторые ваши сообщения заставляют меня плакать в хорошем смысле слова, некоторые — смеяться во весь голос», — написал он.

Известно, что спустя семь месяцев после операции Арбо ежедневно по четыре часа работает с чипом. Так, он улучшает свой почерк, пишет книги и читает. Кроме того, он повторяет математику, чтобы вернуться к учебе. В будущем он мечтает окончить обучение и внести вклад в нейронауку.

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