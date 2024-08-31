Лавров заявил, что Иран не хочет втягиваться в широкомасштабные боевые действия

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Тегеран категорически не хочет втягиваться ни в какие широкомасштабные боевые действия, его пытаются провоцировать.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для документального фильма «Мосты на Восток» на телеканале RT.

«Иран категорически не хочет поддаваться на провокации, втягиваться ни в какие широкомасштабные боевые действия. Его пытаются провоцировать. Убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране на церемонии вступления в должность нового президента – это, конечно, провокация, – сказал Лавров. – Тогда Иран не стал реагировать, но заявил, что оставляет за собой это право, потому что были нарушены его территориальная целостность, суверенитет – сознательно был ликвидирован гость правительства Исламской Республики Иран».

Как отметил министр, уже не Израиль надо успокаивать, чтобы он больше не совершал политических убийств, Западу нужно, чтобы Иран это «проглотил» и был готов к дальнейшим ситуациям, когда его будут подталкивать к необдуманным шагам, а он должен молча все это «усваивать».

«Создается впечатление, что единственный, кто хочет такого развития событий – это Израиль, – подчеркнул Лавров. – Правительство Израиля, которое сейчас сложилось, довольно политически жесткое, особо не скрывает. Наверное, они хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы раз и навсегда попробовать решить все проблемы и с ХАМАС, и с «Хезболлой», и с проиранскими группировками в Сирии и в Ираке, и с самим Ираном».