Президент Словакии отказал гражданам в прошениях присоединиться к ВСУ

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Петер Пеллегрини, приступивший к исполнению обязанностей президента Словакии 15 июня 2024 года, отказал четырем гражданам республики, обратившимся к нему с просьбой разрешить службу в ВСУ. Со ссылкой на администрацию главы государства об этом сообщило информационное агентство TASR.

«Президент с начала исполнения своего мандата получил четыре прошения от граждан Словакии разрешить им службу в иностранной армии. Все прошения касались [службы в] ВСУ. Все они были отвергнуты президентом», – процитировало агентство информацию президентской администрации.

Словацкие граждане могут присоединиться к иностранным военным подразделениям или полувоенным формированиям только с разрешения президента республики. В противном случае они привлекаются к уголовной ответственности, и им грозят длительные сроки заключения.