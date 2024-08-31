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Президент Черногории назвал причину введения невыгодных стране санкций против России

Президент Черногории назвал причину введения невыгодных стране санкций против России

Черногория поддержала санкции против России, чтобы стать «членом клуба» Евросоюза, хотя экономически это было невыгодно.

Об этом заявил президент Черногории Яков Милатович, сообщает РИА Новости.

Выступая на форуме по международной безопасности GLOBSEC в Праге Милатович рассказал, что пять лет назад почти треть доходов от туризма приходила в казну Черногории благодаря россиянам. Поэтому решение о введении санкций против РФ было для местных властей очень непростым.

«Это был вопрос выбора, согласования нашей внешней политики с ЕС, становления членом клуба», — сказал Милатович.

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