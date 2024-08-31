Украина попросила у США $800 млн и технику на восстановление энергетики

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Украина передала США список необходимой для восстановления энергетической инфраструктуры техники и рассчитывает получить помощь в размере $800 млн.

Об этом в соцсети Х написала министр экономики Украины Юлия Свириденко, комментируя поездку делегации Украины в Соединенные Штаты.

По ее словам, вопросы энергетики были «одной из ключевых тем» во время поездки в США. Украина передала американским властям список «критически важного оборудования, необходимого для немедленного ремонта энергетической системы».

По словам Свириденко, от обстрелов в Украине повреждено более половины энергетической инфраструктуры страны.