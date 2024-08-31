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Лавров анонсировал встречу России, Турции, Сирии и Ирана для примирения Анкары и Дамаска

Лавров анонсировал встречу России, Турции, Сирии и Ирана для примирения Анкары и Дамаска

Россия, Турция, Сирия, Иран в обозримом будущем проведут очередную встречу для обсуждения нормализации отношений между Анкарой и Дамаском.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для документального фильма «Мосты на Восток» на телеканале RT.

«Мы с большими усилиями по линии внешнеполитических ведомств и министерств обороны в прошлом году сумели провести встречи с участием и оборонных ведомств, и министерств иностранных дел, и спецслужб. Там попытались обговорить условия, способные привести к нормализации отношений между Сирийской Арабской Республикой и Турецкой Республикой. В этих встречах участвовали представители Сирии, Турции, России и Ирана, – сказал министр. – Сейчас исходим из целесообразности готовить очередную встречу. Уверен, что она состоится в обозримой перспективе».

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