В Лянкяране соседи подрались из-за петуха, ранены 5 человек

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В Лянкяране в драке между соседями пострадали 5 человек, трое из них получили ножевые ранения.

Конфликт между соседями в селе Вел Лянкяранского района произошла из-за петуха, передает АПА.

Так, петух бойцовской породы «Хейраты» проник через ограждение во двор соседа. В результате Нармина Алишах гызы Гусейнова 1957 года рождения, Назар Агабаба оглу Гусейнов 1970 года рождения, Алишах Назар оглу Гусейнов 1996 года рождения и Сеймур Мухуббат оглу Гаджиев 1980 года рождения и его отец Мохуббат Мирзагусейн оглу Гаджиев 1952 года рождения вступили в перепалку.

В результате массовой драки 3 человека получили ножевые ранения, еще двое получили иные травмы. Пострадавшие были доставлены в центральную больницу Лянкярана. Раненым была оказана необходимая первичная медицинская помощь. Лечение одного из пострадавших продолжается в хирургическом отделении. Других раненых выписали на амбулаторное лечение.