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Американские военные заявили об успехе операции против ИГ на западе Ирака

Американские военные заявили об успехе операции против ИГ на западе Ирака

Военнослужащие США провели на этой неделе наземную операцию против террористической группировки ИГ (запрещена в России) в западной иракской провинции Анбар, сообщило агентство Associated Press.

По информации Центрального командования ВС США, в ходе операции удалось ликвидировать 15 вооруженных террористов, пять американских военных получили ранения, еще два получили травмы во время десантирования.

«Эта операция была нацелена против главарей ИГ. Задача заключалась в том, чтобы подорвать возможности группировки в том, что касается планирования, организации и проведения атак против граждан Ирака, США, наших союзников и партнеров в ближневосточном регионе и за его пределами», – отметили в командовании.

В свою очередь, иракское военное командование сообщило, что среди погибших террористов были главари ИГ.

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